Horóscopo Chino: Qué significa la serpiente de madera y cómo le irá de suerte en 2026

El Horóscopo Chino ofrece claves para entender las energías que marcarán cada etapa del año y cómo pueden influir en la vida personal, profesional y emocional. Durante el 2025, esta tradición milenaria estuvo especialmente marcada por la serpiente de madera, un animal que simboliza tanto la astucia como la transformación. ¿Cómo le irá de suerte en el próximo año?

El año Chino de la Serpiente se considera favorable para la regeneración, con tendencia a poner en juego la sabiduría o astucia. Fue bueno para diseñar estrategias con las que acercarse a los objetivos. Además, la Madera aporta un matiz de crecimiento, armonía y creatividad, pero tratando de equilibrar lo práctico y material con lo espiritual, de acuerdo a Alejandra Alvarado Zink, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM.

En líneas generales, este año, que finalizará el 16 de febrero de 2026, fue estupendo para consolidar metas y alinear las acciones con un propósito auténtico.

Descubre qué le depara a tu signo el resto del 2025, según el horóscopo chino.|Getty Images / Melpomenem

¿Qué pasará con la Serpiente de Madera durante el 2026?

El zodiaco chino cuenta con 12 signos (rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo), cada uno con atributos y simbolismos particulares. Entre ellos, la serpiente se asocia con la sabiduría, la intuición y el misterio.

Según esta tradición, 2026 será un año de movimiento, decisiones rápidas y cambios (regido por el Caballo de Fuego), una energía muy distinta a la pausada y estratégica de la Serpiente de Madera.

Esto es lo que se espera para este signo durante el año:



Un año de ajustes y adaptación: la Serpiente de Madera es reflexiva, prudente y analítica, mientras que 2026 impulsa la acción y la rapidez. El reto será adaptarse sin perder la calma, aprendiendo a decidir con agilidad pero sin impulsividad.

Crecimiento personal y madurez: será un periodo ideal para replantear objetivos, soltar lo que ya no funciona y fortalecer la confianza personal. La energía de la Madera favorece la evolución, el aprendizaje y la toma de decisiones conscientes.

Suerte moderada, pero bien dirigida: la suerte no llegará de forma repentina, sino como resultado de buenas estrategias y constancia. La Serpiente de Madera tendrá mejores resultados cuando actúe con planificación y no por presión externa.

|Getty Images / kowit1982

Trabajo y dinero: avances graduales

Habrá oportunidades, pero requerirán paciencia. Es un buen año para consolidar proyectos , hacer alianzas inteligentes y evitar riesgos financieros innecesarios.

Relaciones: claridad emocional: 2026 invita a hablar con honestidad. La Serpiente de Madera podrá fortalecer vínculos si expresa lo que siente y evita guardarse emociones.

Las personas que nacieron en estos años son Serpiente de Madera: fechas

La serpiente ocupa el sexto lugar en el ciclo zodiacal chino, sucediendo al dragón y precediendo al caballo. Más allá de su rol en el horóscopo, este animal está profundamente enraizado en la mitología y las leyendas chinas, donde se le atribuyen significados complejos y misteriosos.

Se consideran parte de este animal aquellos que nacieron en: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.