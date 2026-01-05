inklusion logo Sitio accesible
Horóscopo chino: los 5 signos bendecidos con buena suerte del 5 al 11 de enero

La primera semana completa de enero llega cargada de movimientos energéticos favorables dentro del Horóscopo Chino. Estos son los signos más favorecidos por una ola de buena suerte.

Horóscopos

Escrito por:  María Agustina Leiva | Marktube

Llegan las buenas noticias durante la primera quincena de enero. Los movimientos energéticos favorables dentro del Horóscopo Chino marcan un período de oportunidades, claridad y avances concretos para algunos signos en particular.

Entre el 5 y el 11 de enero, las influencias astrales impulsan la buena fortuna, el crecimiento personal y la estabilidad en distintos ámbitos de la vida. Durante estos días, la energía se ve favorecida por combinaciones armónicas entre los ciclos lunares y el elemento regente del año.

Los 5 signos del Horóscopo Chino con mejor suerte del 5 al 11 de enero

Durante el transcurso de la semana, las personas más favorecidas por los astros estarán más conectadas con su intuición y podrán tomar decisiones más acertadas con la llegada de noticias positivas. Estos son los 5 signos del zodiaco oriental que se destacarán por su logros, mejoras económicas o avances emocionales.

  1. Dragón: atraviesa una semana de gran magnetismo personal y oportunidades inesperadas. La suerte se manifiesta en el ámbito laboral y financiero, con propuestas que pueden marcar un antes y un después si se actúa con determinación.
  2. Rata: cuenta con una energía favorable para resolver asuntos pendientes y cerrar acuerdos beneficiosos. La buena suerte acompaña especialmente en temas de dinero y negociaciones, así como en decisiones estratégicas a largo plazo.
  3. Mono: vive días de creatividad y agilidad mental, lo que le permite destacarse y atraer reconocimientos. La fortuna se activa a través de contactos, nuevas ideas y situaciones que abren puertas en lo profesional y académico.
  4. Cerdo: disfruta de una semana de armonía y estabilidad, con golpes de suerte ligados al bienestar personal y las relaciones afectivas en general. Es un buen momento para avanzar en proyectos que requieran paciencia y confianza.
  5. Serpiente: recibe un impulso energético que favorece la intuición y las decisiones importantes. La buena suerte se refleja en avances sólidos, especialmente en planes financieros y asuntos personales que comienzan a encaminarse.

Horóscopo Chino: ¿Qué signo de la astrología oriental eres según tu año de nacimiento?

  • Rata: 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020
  • Buey: 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 y 2021
  • Tigre: 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 y 2022
  • Conejo: 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2023
  • Dragón: 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 y 2024
  • Serpiente: 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 y 2025
  • Caballo: 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 y 2026
  • Cabra: 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 y 2027
  • Mono: 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 y 2028
  • Gallo: 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 y 2029
  • Perro: 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 y 2030
  • Cerdo: 1911, 1923, 1935, 1947, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 y 2031

