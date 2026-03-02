Horóscopo chino: los 6 signos animales que tienen una dura advertencia que superar en marzo

El horóscopo chino lo advierte: 6 signos animales tienen una dura advertencia este mes de marzo y deben de estar atentos a las señales del universo. Según las predicciones, los más afectados tienen que aprender una lección que no será fácil de dejar pasar. Esto dicen las señales:

RATA : Tiene una advertencia emocional importante. La falta de tiempo podría generar tensiones en la pareja y provocar distanciamientos. Si no hay diálogo, el problema puede crecer. Además, alguien de la familia requerirá apoyo incondicional.

BÚFALO : Enfrenta presión en varios frentes: reproches amorosos por ausencias, ajustes financieros inesperados y la necesidad de equilibrar trabajo y familia. La advertencia principal está en no descuidar su vida personal ni su economía.

TIGRE : Aunque hay oportunidades laborales, existe riesgo de pérdidas económicas si no administra bien. También el estrés podría afectar su salud, lo que representa una advertencia clara.

CABRA : Es uno de los signos con señales más delicadas. Puede sentir frialdad o abandono en el amor y, además, su salud enviará señales que no debe ignorar. Si idealiza demasiado en lo laboral, podría llevarse decepciones.

MONO : El estrés acumulado ya está pasando factura. La advertencia es directa: debe cambiar hábitos y cuidar su energía antes de que el desgaste sea mayor.

CERDO: La salud es el foco rojo. El cuerpo pedirá descanso tras excesos y se recomienda evitar la automedicación. Es una llamada de atención clara.

Estos son los signos con una fuerte advertencia del universo.|(ESPECIAL/GROK AI)

El ritual chino para protegerte de las malas energías

En caso de que quieras protegerte de las energías negativas sobre las predicciones del horóscopo chino , existe un ritual que, según Minuto NQN, funciona para cambiar la energía. Lo que debes hacer es lo siguiente:

Prepara el espacio: Busca un lugar tranquilo de tu casa donde no haya interrupciones y sea seguro encender velas.

Busca un lugar tranquilo de tu casa donde no haya interrupciones y sea seguro encender velas. Coloca el arroz: En un recipiente pequeño pon un puñado de arroz. Este representa abundancia y prosperidad.

En un recipiente pequeño pon un puñado de arroz. Este representa abundancia y prosperidad. Añade la hoja de laurel: Coloca una hoja de laurel encima del arroz. Simboliza éxito y protección.

Coloca una hoja de laurel encima del arroz. Simboliza éxito y protección. Enciende las velas en orden: Primero enciende una vela blanca (limpieza energética).