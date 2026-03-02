Horóscopo chino: los 6 signos animales que tienen una dura advertencia que superar en marzo
No todo será fácil para este mes, por eso deben seguir sus propios retos y conseguir la iluminación antes de que sea demasiado tarde
El horóscopo chino lo advierte: 6 signos animales tienen una dura advertencia este mes de marzo y deben de estar atentos a las señales del universo. Según las predicciones, los más afectados tienen que aprender una lección que no será fácil de dejar pasar. Esto dicen las señales:
- RATA: Tiene una advertencia emocional importante. La falta de tiempo podría generar tensiones en la pareja y provocar distanciamientos. Si no hay diálogo, el problema puede crecer. Además, alguien de la familia requerirá apoyo incondicional.
- BÚFALO: Enfrenta presión en varios frentes: reproches amorosos por ausencias, ajustes financieros inesperados y la necesidad de equilibrar trabajo y familia. La advertencia principal está en no descuidar su vida personal ni su economía.
- TIGRE: Aunque hay oportunidades laborales, existe riesgo de pérdidas económicas si no administra bien. También el estrés podría afectar su salud, lo que representa una advertencia clara.
- CABRA: Es uno de los signos con señales más delicadas. Puede sentir frialdad o abandono en el amor y, además, su salud enviará señales que no debe ignorar. Si idealiza demasiado en lo laboral, podría llevarse decepciones.
- MONO: El estrés acumulado ya está pasando factura. La advertencia es directa: debe cambiar hábitos y cuidar su energía antes de que el desgaste sea mayor.
- CERDO: La salud es el foco rojo. El cuerpo pedirá descanso tras excesos y se recomienda evitar la automedicación. Es una llamada de atención clara.
El ritual chino para protegerte de las malas energías
En caso de que quieras protegerte de las energías negativas sobre las predicciones del horóscopo chino, existe un ritual que, según Minuto NQN, funciona para cambiar la energía. Lo que debes hacer es lo siguiente:
- Prepara el espacio: Busca un lugar tranquilo de tu casa donde no haya interrupciones y sea seguro encender velas.
- Coloca el arroz: En un recipiente pequeño pon un puñado de arroz. Este representa abundancia y prosperidad.
- Añade la hoja de laurel: Coloca una hoja de laurel encima del arroz. Simboliza éxito y protección.
- Enciende las velas en orden: Primero enciende una vela blanca (limpieza energética).
- Después enciende una vela roja (fuerza, acción y buena fortuna).
- Declara tu intención en voz alta: Frente al recipiente y las velas encendidas, expresa tu deseo de forma clara y concreta. Evita frases vagas. Por ejemplo: “Quiero estar mejor.”, “Activo nuevas oportunidades laborales.”, “Atraigo estabilidad económica.” La clave es hablar con seguridad y precisión.
- Deja que las velas se consuman: Permite que se apaguen solas en un lugar seguro, sin moverlas ni interrumpir el proceso.
- Conserva el arroz y el laurel durante siete días: Guárdalos como símbolo de que tu intención sigue activa. Después de ese tiempo, puedes desecharlos agradeciendo el proceso.