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Horóscopo de hoy Aries lunes 11 de enero de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Aries... En este gran día, la conexión con toda la familia y con las raíces serán muy importantes.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Aries en la vida:
Te costará tener empatía con la gente hoy. Tenderás a ser un poco egocéntrico y no pensarás demasiado en los demás, lo que podría afectar negativamente a tus relaciones personales.

Aries en el amor:
Si tienes pareja, puede que tengas más de una discusión fuerte.

Aries en el trabajo:
Tendrás muchas ganas de destacar y de recibir reconocimiento por parte de tus compañeros, por lo que te vas a esforzar por hacer cosas para que los demás te admiren. Además, hoy te mostrarás muy competitivo con todo lo que hagas.

Aries en la salud:
Puede que sean frecuentes los dolores de estómago y los pinchazos justo cuando acabas de comer. Procura mejorar tu alimentación y toma agua.

Tu frase: "Asegúrate de que tu peor enemigo no viva entre tus dos oídos".

La decisión de tirar la toalla o seguir adelante es tuya, así que envíate mensajes positivos para poder seguir avanzando, porque de lo contrario, no lograrás lo que te propones.

Tu color: Beige.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

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