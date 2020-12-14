Horóscopo de hoy Aries lunes 14 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... Estás a punto de descubrir y de vivir una nueva experiencia en tu vida, vienen cosas interesantes.
Horóscopo de hoy
Aries en la vida:
Luna Nueva en el signo zodiacal Sagitario y el eclipse Solar; el último del año, en el mismo Sagitario, todo en fuego como tú, nos dice que te va a ayudar a crear una nueva realidad a partir de los vacíos que vienes sosteniendo, te prepara para una nueva aventura.
Marca el momento ideal para emprender planes que tienen que ver con hacer un viaje largo o para familiarizarte con nuevas creencias y expandir tu mente. Tienes dos semanas para hacerle honor a las experiencias del año y expandir tus fronteras mentales y físicas.
Tu decreto: “Yo soy la iluminación divina llegando a mi mente”.
Tu color: Dorado.
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Horóscopos y predicciones para el mes de diciembre 2020.