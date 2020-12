Horóscopo de hoy Aries miércoles 23 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Aries en la salud:

La Luna Creciente se posiciona en tu casa, te invita a tomar hábitos de salud. Deja de fumar y haz ejercicio si quieres disfrutar de una vida sana.

Aries en el trabajo:

Debes tener mucho cuidado, porque tus superiores están muy atentos a todos los pasos que dan sus empleados ante la nueva reestructuración de personal que se avecina.





Aries en el dinero:

Elige bien dónde inviertes tu dinero y asesórate bien antes de hacerlo; no arriesgues a ciegas si no estás seguro y no tienes todos los datos que necesitas para realizar una inversión segura. Recuerda que no todo lo que brilla es oro y sí, hay muchos charlatanes. Tampoco prestes dinero.

