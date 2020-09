Acuario - Horóscopo de hoy 20 de septiembre

Has tenido problemas de dolores de cabeza o estar por tenerlos, pero van a ser manejables. Date masajitos con aromaterapia y no dejes de visitar al médico. Se te ve trabajando con buen rendimiento, con la gran ayuda de alguien que te va a criticar pero será para bien. No descuides a tu pareja, es tu mano derecha y quien te da mucha estabilidad. Si deseas pareja haz espacio energético. Tengo éxito en todo lo que emprendo. Repítelo mentalmente varias veces por día y durante la semana.



