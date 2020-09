Acuario - Horóscopo de hoy 29 de septiembre

Enfócate en los asuntos económicos, si te instalas en el drama de lo que no funciona, empiezas a decir no tengo, no puedo, etc. Vibras bajo, atraes personas o circunstancias que no funcionan, es época de poner manos al Cosmos y conseguir resultados del aquí y ahora.

Revisa cuáles son tus áreas de oportunidades que quieres explorar más a fondo porque te prepararán mejor para brillar aún más en tu carrera y vida amorosa. ¡Cuidado! Quirón anda suelto, pone el dedo en la llaga del ego. Recuerda encender una vela y colocar flores en el altar de Miguel, si no sabes cómo crear un altar checa nuestra sección de Predicciones y Rituales 2020. ¡Sí, hoy es su cumple!



