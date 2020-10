Acuario - Horóscopo de hoy 5 de octubre

Situaciones confusas, te enfrentan a personas que no toleras, recuerda que Plutón está directo y hace que te pongan a prueba, pero Júpiter que está por aterrizar a tu casa te envía ayuda y ¡uff! todo se resuelve. Y pasando a cosas del amor, tu pareja no cumple una promesa de nuevo, surgen las dudas y enojos por no esclarecer eso en el pasado, ojo aquí, no hay ayuda de la diosa Venus, tú enfrenta la situación. Actúa de manera positiva para que todo salga bien. Color de la semana ámbar.

