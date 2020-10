Aries - Horóscopo de hoy 2 de octubre

Tenemos la Luna llena, pero también es viernes de amor. Venus ingresa a Virgo y debemos evitar frases como: ¡Eres muy apresurado, no me das tiempo!

Debido a que tienes carácter fuerte e impulsivo y te sientes orgulloso de tomar la iniciativa y acción, escuchar esta frase en el momento de la intimidad es algo que no soportará tu ego, ya que eres de los mejores amantes en esta rueda cósmica.

Si moderas tus impulsos, tengas o no pareja, todo se alinea. Hoy es día de tu Ángel de la guarda, enciende una vela de miel.

