Aries - Horóscopo de hoy 26 de septiembre

La Luna en Acuario te hace tener sueños intensos que te darán miedo esta noche, hasta quizás te despiertes con susto, pero solo son sueños, no son proféticos y no reflejan de ningún modo la realidad, sin embargo, presta atención a algunos mensajes de tu vida que quizás no estés enfrentando. Si miras o te gusta el número *12*, mantén tus pensamientos positivos con respecto al futuro, ya que lo que piensas influencia tu futuro. Este es un mensaje para que mantengas la fe y la esperanza fuertes, ya que estos son factores fuertemente determinantes ahora mismo.

