Cáncer - Horóscopo de hoy 11 de octubre

Vuelves a caer una y otra vez en los mismos errores, esta situación va a cambiar conforme te vayas dando cuenta de lo que realmente merece la pena, de lo que hay que apartar para seguir tu camino en busca de lo que tanto deseas.

Estás a punto de comenzar un periodo de renovación que va a durar un tiempo. Mientras dura este, es posible que te puedas llegar a desesperar, pero ten paciencia, puesto que el tiempo no es muy largo. Vas a ir dejando atrás situaciones que no te hacen feliz y compañías que no te benefician. Tu mantra: Soy un imán para el amor, la felicidad y la abundancia.



