Cáncer - Horóscopo de hoy 4 de octubre

Hoy tienes un día complicado, te siente entrampado, quizás por tu pareja, si no tienes, por la energía de estar pensando y repitiendo patrones de pareja ¡ya basta!, no todos son iguales. Los astros dicen que en la salud todo va mejorando. En cuestiones de dinero, tendrás dificultades por gastos que debes hacer, esos gastos que a veces no proveemos.

Debes trabajar en mejorar tu relación, es importante que asumas tu responsabilidad de pareja. El decreto de la semana. Yo ( agrega tu nombre ) estoy vibrando en sintonía con todo el poder único de Dios.



