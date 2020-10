Capricornio - Horóscopo de hoy 15 de octubre

Hace cuánto mi adorado Capricornio que no te apapachas, que si la pandemia, que si las noticias etc. Los seres de luz te invitan a romper esa energía donde te has vuelto invisible. Es momento de cambiar la energía con actitud de celebración para llegar a ser lo que marca la diferencia, así es flu, flu voló.

Celebrar toodooooo. También incluye regocijarte o alegrarte por el éxito de alguien más, no hay competencia, envía solo celebración.

Cuando hacemos de la vida y sus cosas simples un motivo de celebración, entramos en el camino de ver lo sagrado en todo y honrarlo.

