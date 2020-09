Géminis - Horóscopo de hoy 18 de septiembre

Hoy inicia el año nuevo Judío y también hay un trino que no se daba desde hace 28 años, ocupa bien esta influencia astrológica.

Los astros sugieren que debes perdonarte emocionalmente por algunas de las malas relaciones en las que te has involucrado en el pasado, puede ser la solución para lograr que la actual funcione con esta nueva persona. Si no tienes pareja, rompe con esas malas elecciones.

Observa hacia lo que tu mente se está cerrando, esto simboliza todo lo que ya no funciona, abandona la necesidad de hacer planes desde la conclusión , esta es una nueva persona y un nuevo día.

