Géminis - Horóscopo de hoy 29 de septiembre

Estás en un momento ideal para unir fuerzas con gente valiosa y así lograr que tus planes se den más rápido, solo evita dejarte llevar por la víscera a la hora de negociar, no presiones, recuerda que para conservar una alianza hay que ceder en pequeñas cositas.

Andarás en un plan muy sensible e intuitivo, si tienes pareja tendrás muy buena sintonía con él, se entenderán sin hablar, como suele ser cuando lo conoces.

Recuerda encender una vela y colocar flores en el altar de Miguel, si no sabes cómo crear un altar checa nuestra sección de Predicciones y Rituales 2020.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!