Horóscopo de hoy Acuario lunes 9 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Acuario en la vida:

El elemento de Isa es el hielo, el cual significa lo estático, sin embargo, la dureza del hielo se ablanda conforme pasa el tiempo y este se derrite para transformarse en el permeable líquido, del mismo modo que ocurre con su elemento representativo, Isa llama a detenernos para dejar que la situación se decante por sí misma.

Las acciones que se han estado llevando a cabo no han surtido efecto, no fueron planificadas en base a la inteligencia, sino a los impulsos. Ahora es tiempo de parar, no mover ni una pieza más y dejar que todo vuelva a tomar su curso.

El campo de acción se vuelve limitado y no es una medida sensata intentar forzar los acontecimientos; hay momentos en los que es necesario admitir que hemos perdido, al menos de momento.

Si nos vemos en una encrucijada entre arriesgarlo todo o rendirnos, la última opción será la más sensata y de la que podremos obtener los mejores resultados.

Tu decreto: “Acepto los cambios en mi vida”.

Tu color: ámbar.

