Horóscopo de hoy Acuario martes 10 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Acuario en la vida:

No permitas que te hieran, o amenacen. A veces la dulzura no da resultado por lo que debes mostrarte cortante, y colocar limites, esto hace que recuperes tu energía. A gente invasora, mejor no tratarla con familiaridad.



Acuario en el trabajo:

Entiende que no es momento para que te propongan grandes logros, lo ideal sería ir resolviendo las pequeñas cuestiones pendientes.

Acuario en el amor:

Deja de pensar tanto y ama a la persona que tienes a tu lado por lo que es realmente. No intentes modificarla, cada persona tiene su propia esencia. Hay día de pasión, buena energía mental y física. Aprovecha este transito de Venus.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!