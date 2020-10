Horóscopo de hoy Acuario miércoles 28 de octubre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Acuario en el amor:

Si no te sientes bien al lado de una persona debes decirlo, no por tener algo seguro debes callar tus sentimientos; sí, es mejor solo que mal acompañado, es mejor pasar a una etapa donde te conozcas a ti mismo que estar atado a algo que simplemente limita tu desempeño. Lo correcto es que siempre sigas tus sueños, tengas muchos amigos y viajes, no es justo que por alguien que quieres, todo esto sea frenado. El amor está destinado para ti, solo que has estado vibrando en otra frecuencia.

Tu número de la suerte 678.

