Horóscopo de hoy Aries lunes 19 de octubre de 2020 con Padme Vidente.
¿Qué te depara el horóscopo en el signo Aries para hoy en el amor, dinero y la salud? Conócelo con las predicciones de Padme Vidente.
Horóscopo de hoy Aries
Aries en el amor:
Es un día para sacudirte, se mueve tu ser Marte y Mercurio retrógrado. Vas estar insoportable con tu pareja. Es momento de que pienses también en lo que hablas, ya que dañas a las personas que están a tu alrededor.
Aries en el trabajo:
Buen día para llegar alto en el trabajo.
Aries en la vida:
Recibes noticias de familiares enfermos, mantén la calma, primero investiga, la víscera no lleva a nada bueno.
El decreto de esta semana: Estoy rodeado de Ángeles en estos momentos. El color a usar amarillo, es el color del amor.
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Aries - Horóscopo octubre