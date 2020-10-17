Horóscopo de hoy Aries lunes 19 de octubre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy Aries

Aries en el amor:

Es un día para sacudirte, se mueve tu ser Marte y Mercurio retrógrado. Vas estar insoportable con tu pareja. Es momento de que pienses también en lo que hablas, ya que dañas a las personas que están a tu alrededor.

Aries en el trabajo:

Buen día para llegar alto en el trabajo.

Aries en la vida:

Recibes noticias de familiares enfermos, mantén la calma, primero investiga, la víscera no lleva a nada bueno.

El decreto de esta semana: Estoy rodeado de Ángeles en estos momentos. El color a usar amarillo, es el color del amor.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!