Solo bastará con tener una aguja, hilo, tijeras y algunos retazos para obtener un resultado funcional, como lo serán estas 6 fundas artesanales de tela para celular que puedes hacer desde la comodidad de tu casa sin necesidad de utilizar una máquina de coser, al igual que estos muñecos de crochet al estilo de la Selección Mexicana para celebrar a México en el Mundial 2026.

Aunque existen numerosos modelos comerciales, también es posible hacer una cubierta con tela que ayude al celular a reducir el desgaste provocado por el uso diario, además de proteger la pantalla y la carcasa. Lo mejor de todo es que estas opciones requieren de materiales que muchas personas tienen en casa, donde también puedes idear manualidades de Paw Patrol como las camisas de Chase y Skpe con tela reciclada.

Las 6 fundas de tela de celular

1. De fieltro: Es una de las telas más utilizadas para hacer proyectos de costura básica, ya que no se deshilacha al cortar sus bordes.

2. Solapa con botón o broche: Con esta funda, el celular permanece sujeto cuando se transporta dentro de una mochila o bolsa.

6 fundas artesanales de tela para celular que puedes hacer en casa sin máquina de coser|IA

3. De mezclilla: Puedes reciclar tus jeans para fabricar una funda para el celular. Puedes aprovechar la zona del bolsillo trasero del pantalón como compartimento adicional para guardar tarjetas o billetes.

4. De camisa: Ya sea de algodón o de diferente tela, sirve para convertirla en una manualidad. Se recomienda reforzar las esquinas porque concentran la mayor tensión cuando el teléfono entra y sale de la funda.

5. De accesorios: Puedes optar por diferentes tipos de tela con botones, cintas, encaje, parches termoadhesivos cosidos a mano, bordados sencillos o aplicaciones de tela y así personalizar el accesorio.

6. Tipo sobre: Para ello solo hace falta doblar un rectángulo de tela, coser los laterales y cerrar la parte superior con un botón, velcro o un broche de presión.