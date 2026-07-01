Los títeres forman parte de las actividades recomendadas para estimular la creatividad, el lenguaje y la interacción social durante la infancia, como lo son estas 4 opciones de tela artesanales que puedes hacer en casa para niños, como lo son estas 6 fundas para celular que puedes hacer en casa sin máquina de coser.

Este tipo de juegos, con títeres, ayuda a los niños a desarrollar habilidades de comunicación, resolver problemas y expresar emociones, como la que sienten todos los nacidos en el país por el buen trabajo de la Selección Mexicana, a la que pueden apoyar con muñecos de crochet. Además, el juego libre fortalece el desarrollo cognitivo, emocional y social.

Los títeres, con los cuales los pequeños pueden jugar, se pueden hacer con retazos de tela, aguja, hilo y materiales que muchas familias tienen en casa y que pueden ser resistentes sin utilizar herramientas especializadas.

Los 4 títeres de tela artesanal

1. Conejo: Para ello necesitarás fieltro blanco, rosa y negro, así como algodón o relleno. Después de dibujar y recortar, cose los bordes, aunque con un hueco para introducir la mano. Por último, agrega detalles como ojos, nariz y dientes. Puedes rellenarlo de algodón para que se vea con más volumen.

4 títeres de tela artesanales para niños que puedes hacer en casa: paso a paso|IA

2. Monstruo de colores: Puedes hacer el títere con retazos de tela de diferentes colores. Para ello, corta dos piezas con forma ovalada del tamaño de una mano, para después unir ambas piezas por los lados con una costura sencilla. Los pasos finales son coser mechones de lana para disimular el cabello y agregar detalles.

3. Oso: Uno de los animales más queridos. En un fieltro dibuja un molde sencillo con cabeza redonda y cuerpo tipo guante, para después recortar y coser tanto los laterales como la parte superior. Agrégale las orejas y cose el hocico, la nariz y los ojos.

4. Pollito: Corta dos piezas amarillas con forma de guante, para comenzar a coser. Después recorta un pico triangular naranja y pégalo o cóselo al centro. Añade los ojos negros y un plus sería ponerle alas amarillas a los costados y una cresta roja.