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Horóscopo de hoy Aries miércoles 21 de octubre de 2020 con Padme Vidente.

¿Qué te depara el horóscopo en el signo Aries para hoy en el amor, dinero y la salud? Conócelo con las predicciones de Padme Vidente.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Aries en el trabajo:

No te dejes influir por las apariencias y no pierdas tu objetivo. Debes ser muy claro a la hora de expresarte, no tengas miedo a que te arrebaten tus méritos y sigue adelante haciendo tu trabajo de la manera tan responsable y eficiente en que lo realizas.

Aries en el amor:

Es posible que tengas que morderte la lengua, pues tu pareja estará algo susceptible. Hay un gran peligro de montarse fantasías y no querer ver la realidad. Es mucho mejor que encares lo que sea y busques maneras de mejorarlo. El número de la suerte de Aries para este día es 356 y 8.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Aries - Horóscopo octubre

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