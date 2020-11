Horóscopo de hoy Cáncer jueves 12 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Cáncer en la vida:

Mensaje del Arcángel Gamaliel:

''Piensa en lo que quieres, no en lo que no. Sigue cuidadosamente tus pensamientos cuando se materialicen’’.

A veces, creemos que nuestros pensamientos nos eligen, pero ese no es el caso. Nosotros elegimos nuestros propios pensamientos. Siempre llevan una carga, no hay pensamientos neutrales. Medio segundo, antes de que pienses en la idea has decidido, así que con el tiempo, puedes aprender a seguir tus pensamientos y cambiarlos, es como tener tus manos en la rueda de la vida.

Puedes sentir que tu capacidad de concentrarte en tus propios pensamientos es débil, pero recuerda que tu mente es la inconfundible conciencia de Dios.

Puedes mejorar dramáticamente tu capacidad para concentrarte, si te repites a ti mismo: ''Yo puedo concentrar mis pensamientos con el poder de la voluntad, yo pienso solo con amor y mis ángeles desempeñan el papel de guardianes que organizan el flujo de mis pensamientos’’.

