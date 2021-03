Horóscopo de hoy Cáncer lunes 22 de marzo de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Cáncer en la vida:

No pienses que te tardaste mucho en el pasado pensando en el momento correcto, a medida que pasen los días, el tiempo te dará la razón. Se te ve feliz.

Cáncer en el amor:

Sí sabes llevar una vida de matrimonio, pero lo único que te gusta es la sencillez de una persona y cuánto humor negro pueda soportar, sobretodo cuando andas con el enojo a tope.

Si se fue no hay vuelta atrás, sigue adelante, no voltees a menos que quieras recordar el porqué no debes hacer algo, perdona lo vivido y agradece.

Tu mantra de la semana: “Om Shanti Shanti Shanti”.

Este es otro mantra muy popular, que a veces puedes haber cantado en tu práctica de yoga. Al pronunciarlo, estás hablando de paz y libertad para todos los seres en este mundo.





Tu color de la semana: Verde oscuro.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!