Horóscopo de hoy Cáncer lunes 9 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Cáncer en la vida:

Semana de Luna menguante, tu runa para iniciar esta semana es Ehwaz, se rige por el elemento fuego, el cual, de acuerdo a la tradición vikinga, se asociaba a la inteligencia, a la estrategia y a la agilidad mental; esto no quiere decir que debemos actuar con presteza, sino que debemos poner la inteligencia al servicio de los sentidos.

Eihwaz representa la madurez y la consolidación del conocimiento. Debemos ser cautelosos, pero nunca miedosos. Por otra parte, fusiona las tres esferas de la existencia en lo referente a lo temporal: pasado, presente y futuro; no podemos olvidarnos de dónde venimos, ya que tal descuido nos podría devolver a ese lugar en un abrir y cerrar de ojos, a su vez, no hay futuro posible si no optimizamos los recursos y las oportunidades del presente.

Las decisiones bien pensadas y basadas en el bienestar común son las bienvenidas en este momento. Para crecer, es necesario un breve período de reposo para dejar que las ideas maduren y que las decisiones muestren nuestra sabiduría.

Tu decreto de la semana: “Me permito tener más de lo que jamás soñé”.

Tu color: violeta.

