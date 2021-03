Horóscopo de hoy Cáncer martes 9 de marzo de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Cáncer en el amor: Si has discutido con tu pareja, date un tiempo para analizar qué es lo que de verdad necesitas. No te lances a sus brazos de nuevo, es una equivocación.

Si estás sin pareja, disfruta del momento y no te preocupes por encontrar una nueva relación, llegará en el momento adecuado.

Cáncer en el trabajo: Te ocupará más tiempo de lo habitual, debes dosificar tu energía, hacer todo lo que puedas en el trabajo pero sin descuidar tus asuntos personales.

Cáncer en la salud: Tus encías corren el riesgo de inflamarse, toma precauciones; una visita al dentista no te vendría mal.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!