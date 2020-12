Horóscopo de hoy Cáncer viernes 11 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Cáncer en la vida:

Tu hogar y su bienestar es tu mayor prioridad, eso suele llevarte a padecer un gran estrés, pues no puedes controlar lo que tus personas amadas hacen, no te obsesiones con su control, deja que ellos solos se tropiecen, caigan, es una manera de avanzar.

Cáncer en el amor:

La calidad de tu relación se puede ver afectada por terceras personas. Corta y libera los chismes. No dejes que pongan palabras en tu boca que no has dicho, expresa tus propios puntos de vista. Perder una batalla no es perder la guerra, pero sé más atento.

Cáncer en la salud:

Ganaste un poco de peso en esta Pandemia, pero no hagas de ello un drama, mejora tu dieta y haz ejercicio.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!