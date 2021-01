Horóscopo de hoy Capricornio domingo 17 de enero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Capricornio en la vida:

Te preguntas si debes permanecer en el sitio en el que te encuentras o si es hora de probar una nueva aventura.

Los astros creen que debes permanecer ahí, pues aún no has cumplido con tu ciclo y ese sitio aún puede brindarte grandes satisfacciones, de la misma manera que tú puedes brindarle grandes servicios todavía.

¿Estás en lo cierto o estás equivocado? Eso carece de importancia, lo que cuenta es que hay gente en tu vida que te cuestiona y acorrala, no parece darse cuenta de que te hace daño al ponerte en duda y que, más que discusiones, necesitas apoyo.

No actúes como si supieras lo que no sabes, no lo hagas ni siquiera como una forma de vanidad.

