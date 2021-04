Horóscopo de hoy Capricornio jueves 15 de abril de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Capricornio en la vida

Te vuelves más asertivo y audaz, quieres dejar una huella y te sientes inquieto por avanzar. Esta energía es buena, pero hay cosas que poner en orden antes.

La Luna nueva es propicia para resolver una situación pasado, retomar tu exploración del mundo espiritual o de los sueños y redescubrir tu particular misión de servicio.

Ángeles de la intuición: “Por favor ayúdenme a profundizar mi percepción y tenerles confianza a mis latidos ahora”.

Ata un listón color lila tu muñeca o hazte una cinta en el cabello, para mantener tu equilibrio y armonía en todas las situaciones y no engancharte con conflictos pequeños.

Decreto: “Dios no me hace esperar a que las personas me ayuden o las circunstancias me favorezcan. Él está conmigo y me hace llegar mi prosperidad por sus conductos infinitos ahora”.

