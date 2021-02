Horóscopo de hoy Capricornio jueves 25 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Capricornio en la vida: Te estás cuestionando muchas cosas; del porqué te suceden ciertas cosas con personas de tu entorno, del porqué no te salen las cosas como tú esperabas, del porqué no te llaman de ese trabajo que solicitaste, etc. Buscas respuestas y muy pronto las encontrarás.

También puedes decidir alejarte de personas negativas, que solo te aportan problemas.

Capricornio en el tarot: El mensaje del hada es que estás siendo guiado hacia tu destino, para que mejores los aspectos negativos y veas la luz que hay dentro de ti.

Tendrás la capacidad de realizar tus deseos si escuchas a tu corazón y luchas por lo que quieres, no aceptes un NO.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!