Horóscopo de hoy Capricornio jueves 4 de marzo de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Capricornio en la vida: ¿Estás cansado de estar siempre dando todo y recibiendo, como quien dice, las migajas?, ¿esperando que la otra persona te haga caso, te llame, tenga tiempo para ti, te valore, te tenga en cuenta? o al contrario, ¿eres siempre tú el que tiene que estar dispuesto a satisfacer sus deseos, cuando y como quiera?, ¡no es una relación sana!, por ese motivo puedes sentirte menos valorado, que eres poca cosa y con baja autoestima.

El Arcángel Anael te dice: “No eres tú, sino la otra persona, que es egoísta, egocéntrica y quizá no tenga la madurez para el compromiso. Aprende de esta situación, no dejes que nadie te ignore, si lo hace, no vale la pena”.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!