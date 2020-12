Horóscopo de hoy Capricornio lunes 21 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Capricornio en la vida:

El mensaje de tu Ángel Cassiel: No eres mala persona, eres muy amorosa, solo que hubo personas en tu vida que bloquearon esa parte de tu vida, ahora es momento de creer más en ti que en extraños, no dejes pasar la oportunidad de demostrar todo ese amor a tus seres queridos, a ellos les parecerá extraño tu cambio, porque por muchos meses has estado en oscuridad.

Sal y sé feliz, a eso has venido aquí hermosa criatura.

Tu decreto: “Dejo y disuelvo el pasado. Pienso con claridad. Vivo el presente con paz y alegría. Gracias te doy Ángel de la Navidad por darme este renacer”.

Tu color: Amarillo.

