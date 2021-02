Horóscopo de hoy Capricornio miércoles 3 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Capricornio en la vida:

Estás a punto de propagar una mentira o convertirte en víctima de mentiras. Ninguna de las dos cosas, ya sea que seas víctima o culpable es más noble que la otra, ya que ambas muestran que eres susceptible a chismes y mentiras, que no comprendes el significado completo.

Cualquiera que sea el caso, crees que no estás implicado en su propagación. ¡Eso es un error! Tu viaje no evitará las consecuencias de las acciones. Tus acciones serán públicas y sería bueno prepararte, incluso ayudar en el proceso (si no lo encuentras muy difícil), de otra forma, te tomará por sorpresa, la forma más fácil es hacerlo público. Eso es lo que llamamos ''salida’’. Lo que ocultes saldrá a la luz ahora, reconócelo. Estar en la trampa significa admitir tus características más desagradables, y más importante, la agresión.

Tu número de la suerte: 005



