Horóscopo de hoy domingo 28 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy 28 de febrero de 2021



Signos de Fuego

Aries: Necesitamos tener coraje para avanzar en las situaciones difíciles, aunque nos causen dolor y tengamos miedo a lo que vendrá después. Ve tu horóscopo completo aquí...

Leo: Día del ahora, de vivir el presente, de disfrutar cada paso y cada detalle. Ser paciente debe ser tu regla en la vida. Ve tu horóscopo completo aquí...

Sagitario: El amor empieza por uno mismo para poder dar a los demás. Da las gracias al mes de febrero. Ve tu horóscopo completo aquí...

Signos de Tierra

Tauro: Ante las adversidades creces y aprendes como persona. No dudes nunca de la sabiduría que la vida te está dando. Ve tu horóscopo completo aquí...

Virgo: No tengas miedo, no te detengas, haz las cosas sin desconfiar. No te cierres a las cosas y dales una oportunidad. Ve tu horóscopo completo aquí...

Capricornio: Hacer limpieza mueve las energías, dejando espacio para que lleguen nuevas cosas a tu vida. Ve tu horóscopo completo aquí...

Signos de Aire

Géminis: A veces, escuchar unas palabras amables y de cariño de aquellos que quieres, ayudan más de lo que imaginas y cuesta muy poco. Ve tu horóscopo completo aquí...

Libra: Abre tu corazón, no puedes amar a los demás hasta que no sueltes los miedos, rencores, amarguras o venganzas de tu corazón. Ve tu horóscopo completo aquí...

Acuario: Tienes lo que se necesita para manejar cualquier cosa si dejas de lado la necesidad de mirar hacia el futuro o reflexionar sobre el pasado. Ve tu horóscopo completo aquí...

Signos de Agua

Cáncer: Recuerda que... “La unión hace la fuerza”, así que también es día para agradecer a febrero por todo lo recibido y ¡seguimos vivos! Ve tu horóscopo completo aquí...

Escorpio: Tu vida, tú mismo y los que te rodeen, inevitablemente verán los cambios, así que espera avanzar. El éxito te espera. Ve tu horóscopo completo aquí...

Piscis: Lo único que importa es existir, asumir el riesgo y disfrutar de tu vida. ¡Vive y disfruta el hoy! Ve tu horóscopo completo aquí...