Horóscopo de hoy Escorpio domingo 14 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Escorpio en la vida:

Feliz día del amor y la amistad, los astros te envían el mensaje de La Diosa Maya, de origen Hindú y representa la ilusión.

Ella te pide que descifres qué es la ilusión y qué es realidad en tú vida. Deberás quitarte los velos que no te permiten ver las cosas como son. No estés cautiva de tus ilusiones o no podrás tomar decisiones ni ver las cosas con claridad.

Ella te pide realismo y discernimiento. Debes entender con quién cuentas en realidad. Para honrarla, enciende una vela azul y repite: ''Quito mis velos de la ilusión, salgo de mis propios laberintos y transito mi camino de vuelta hacia mí misma y mi poder de realidad y discernimiento’’.

