Horóscopo de hoy Escorpio lunes 18 de enero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Escorpio en la vida:

Esperan tu respuesta a esa propuesta y no la has dado porque temes equivocarte tanto en el sí como en el no.

Los astros creen que debes aceptar sin lugar a dudas, a pesar de los riesgos que implica, la aventura será de beneficio para todos los involucrados y sobre todo para ti, así que responde ya.

Con ello de tu imagen y de tus decisiones, no trates de complacer a quien, en el fondo, realmente no le importas, haz en cambio, aquello que dicta tu amor propio. Solo el necio no abre el paraguas en pleno aguacero.

Tu frase de la semana: “Sé el cambio que quieres ver en el mundo”.

Tu color: El verde.

