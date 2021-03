Horóscopo de hoy Escorpio miércoles 3 de marzo de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Escorpio en el amor: Tienes ganas de abandonar la soledad en la que vives, pero en vez de salir a buscar a alguien con quien compartir tu vida, te aferras a un amor del pasado que ya terminó. Es hora de que entiendas que esa persona no va a volver a tu vida y que lo mejor para ti es que haya acabado.

Escorpio en el dinero: Llegarán nuevos ingresos; aun así, no se te ocurra empezar a gastar por anticipado, hasta que no tengas el dinero en la mano, no lo gastes.

Escorpio en la salud: Intenta evitar los lugares con mucho polvo, polen u otras sustancias que puedan activar problemas de alergias.

Tus números de la suerte: 435 y 912.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!