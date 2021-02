Horóscopo de hoy Géminis lunes 1 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Géminis en la vida:

Seguimos con Mercurio retrógrado, no bajes la guardia, a ti te afecta más que a otros signos ya que es tu planeta regente y este día te trae un mensaje: ''Se amable contigo y con las personas que te rodean, rodéate de situaciones, personas y entornos que te sean agradables y te llenen de paz y tranquilidad. Perdona la exigencia que pones sobre tus hombros, perdona los pensamientos que llegan y te hacen sentir miedo, culpa, inquietudes, déjalos ir’’.

Tienes el poder de transformarlos, tienes la fuerza para afrontar cualquier situación. Hazlo desde la bondad, desde el corazón. Ser fuerte no significa que tienes que luchar para tener el control, ser fuerte es ser bondadoso contigo mismo, confiar en ti y fluir ante la situación con la gracia y la bondad que hay en tu corazón.

Tu decreto de la semana: ''Amo amar y ser amado, aquí, ahora y para siempre. Reconozco a mi pareja como un ser cariñoso, atento y generoso conmigo, aquí, ahora y para siempre, reconozco a mi pareja como un ser bueno, perfecto y eterno y solamente tiene ojos para mí, aquí, ahora y para siempre. Tengo la pareja perfecta para mí, que me ama, me comprende y me acepta tal cual soy, aquí, ahora y para siempre’’.

Tu color: rosa

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!