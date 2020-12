Horóscopo de hoy Géminis martes 1º de diciembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Géminis en la vida:

Dichoso de iniciar a cerrar el año con esta energía, pondrás a prueba todo el aprendizaje que has tenido hasta el momento, por lo que serás menos impulsivo en las decisiones que tomes, aunque esto no implica que dejarás de lado tu naturaleza intensa y a veces voluble.

El día se describe con altos y bajos, pero con la energía del autoconocimiento alcanzado hasta el momento, sabrás que todo puede ser negociado.

Deberás abandonar la impulsividad, mientras más transparente seas, más abiertamente podrás hablar sobre aquello que no funciona y que requiere ser mejorado. Si no tomas las decisiones correctas, terminarás por enfrentarte a la dura realidad de la soledad, que no es una condición que te agrade.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!