Horóscopo de hoy Géminis martes 19 de enero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Géminis en la vida: Un “pequeño” vicio te trae mal, piensas que no se puede controlar, le echas la culpa a los momentos que estás viviendo, piensas que todos tienen la culpa menos tú, pero hoy, al entrar el signo zodiacal de Acuario, te mete en cintura.

Económicamente eres una persona estable, pero siempre tienes el temor de perder algo, no solo lo material, puede ser un amor (no necesariamente de una pareja), una mascota, un compañero de trabajo, un pariente, etc.

Tienes miedo de preguntar, piensas que hay un secreto que no se te quiere revelar. Pero en el fondo, sabes que eso te traerá mucho dolor, por eso es que no te atreves. No olvides felicitarlo.

