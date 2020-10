Horóscopo de hoy Géminis miércoles 28 de octubre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Géminis en la vida:

Eres una persona sumamente sensible, pero cuando se trata de perdonar, tu orgullo no te deja avanzar. Debes realizar una transformación, debido a que tendrás una conversación con una persona del pasado con la cual podrás aclarar ciertos puntos, además, tendrás la oportunidad de visualizar otros criterios, esto te permitirá observar que no siempre ser duro es el camino indicado para sanar internamente.

Tu número de la suerte 555.

