Horóscopo de hoy Géminis sábado 20 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Géminis en el amor: Empiezas a acostumbrarte a que esa persona ya no esté a tu lado, hoy dejarás de sentir esa ansiedad que te impedía retomar tu vida normal y el pasado empezará a quedar atrás.

Las cosas no están saliendo como esperabas, pero no debes desanimarte, se avecinan cambios positivos que recompensarán tu esfuerzo, finalmente has comprendido que solo la confianza y comunicación alejará las dudas y los celos.

Géminis en el trabajo: Laboralmente te sentirás renovado, empezarás a trabajar en tus nuevas ideas, tu seguridad y convicción te permitirán concretarlas.

