Horóscopo de hoy Leo lunes 22 de marzo de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Leo en el amor:

Lunes de miel por nuevo romance, Luna de miel por aniversario, o por el simple hecho de que Venus te pone romántico y detallista, hay amor, pasión y viaje, ¡disfrútalo!

Leo en el trabajo:

El trabajo puede estar lleno de altibajos, en concreto, puedes encontrarte con circunstancias muy distintas, dependiendo de cuál sea tu situación inicial, siempre suele ser bastante relevante para tus relaciones personales y para la pareja.

Tu mantra de la semana: “La vida es un balance entre mantener y dejar ir”.

Este es un mantra poderoso, no tradicional, que puedes utilizar para meditar en aquellos momentos en que necesitas soltar algo pero no has podido hacerlo.

Tu color de la semana: Metálico.

