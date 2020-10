Horóscopo de hoy Leo martes 20 de octubre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

<b>Leo en la vida:</b>

Día de cambios radicales en la mente, vas a actuar de manera natural y sincera. Te va a molestar mucho tener que estar en contacto con personas que no son honestas como tú. Aprenderás a lidiar con la gente que tiene dificultades para mostrarse tal y como son. Tu mantente está vibrando alto, por eso no soportas a los que son deshonestos. Quieres cambiar internamente, bueno para empezar una nueva dieta o probar con algunos ejercicios que podrían fortalecer tu cuerpo. En algunos momentos quizás sientas la tentación de dejarlo todo y volver a tus costumbres de siempre, no lo hagas, utiliza un cuarzo de Ónix para ser más perseverante.

