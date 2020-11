Horóscopo de hoy Leo miércoles 11 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Leo en la vida:

Momento muy tenso, debes de intentar relajarte lo más posible, pero no será fácil. Llegarán noticias importantes relacionadas con tu pasado. En el fondo, tienes muchísimo miedo de que se vuelvan a despertar ciertos recuerdos que creías tener ya más que olvidados. Te asusta que ciertas cosas vuelvan a entrar en tu vida. Pero, si no las quieres, no las busques.

Parece fácil, pero no va a serlo, para nada. A partir de ahora, te servirá mucho dejar de mirar desde el pasado o desde los ojos de los demás y empezar a mirar desde el presente. Por eso te hemos dicho, no busques por que el que busca, encuentra.

Las situaciones relacionadas con tu familia y con la gente que te rodea pueden llegar a estar muy tensas. Conocemos tu lado visceral, por favor, inhala 1,2,3, hasta llegar a 10 antes de tomar una decisión.

Tu número de la suerte: 333

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!