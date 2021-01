Horóscopo de hoy Leo miércoles 20 de enero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Leo en el amor: Si sientes que estás nadando contra corriente tratando de salvar algo que sabes muy bien que, a pesar de todos tus esfuerzos, no tienes salvación, es mejor dejarlo, mejor dar el giro necesario aunque sea doloroso. El destino tiene algo más y mucho mejor para ti, no desperdicies esas energías en algo que ya no tiene solución.

Leo en la vida:

Trata de dar ese gran giro que necesitas para renovarte, para mejorar siempre como persona, ser más espiritual, más condescendiente con los demás. Toma el reto o sigue como estás, tú y solo tú decides.

Tus números de la suerte: 345 y 236.

