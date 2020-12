Horóscopo de hoy Leo sábado 19 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Leo en la vida:

Una acción oportuna puede cambiar la situación y la manera de resolver algún otro problema, pero si no puedes, te encontrarás en una situación muy difícil y estarás expuesto a un peligro inmediato; las consecuencias pueden ser muy desagradables para ti.

Leo en el amor:

Algo molestó fuertemente a tu pareja, pero es muy posible que no quiera agravar la situación e incrementar la tensión entre ustedes. Sal y reúnete con tu pareja a solas y juntos traten de resolver los problemas. No hay nada que no se pueda resolver hablando con el corazón en la mano.





Júpiter entró en el signo zodiacal Acuario, la renovación.

