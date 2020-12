Horóscopo de hoy Leo viernes 18 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Leo en la vida:

Hay ocasiones en la vida donde hay que tomar decisiones arriesgadas y que no tenemos la seguridad de que vayan a salir bien, pero quien no corre riesgos no termina de mejorar.

Atrévete y déjate de miedos para avanzar, toma las riendas de tu vida y deja la monotonía.





Debes tener cuidado, no estás haciendo las cosas bien y eso te puede pasar factura a corto, mediano y largo plazo. Sé consecuente con las circunstancias y pon los pies en el suelo, deja de soñar despierto.

