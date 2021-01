Horóscopo de hoy Leo viernes 22 de enero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Leo en la vida: Tenlo claro, hoy se relaja todo lo que ayer sentiste de tensión y vas a poder pensar y centrarte en cosas mucho más agradables y divertidas.

No es conveniente dejarse manipular por nadie, así que si hoy recibes alguna clase de palabra que te pueda parecer que vaya en este sentido y que quiera algo de ti que no quieres hacer o no te gusta, simplemente mantente firme y contesta como si fueras una playlist, así es, se llama poner límites.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!